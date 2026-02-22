Защитник «Бостона» Задоров сравнил уровень хоккея на ОИ-2026 и в НХЛ

Российский защитник «Бостон Брюинз» Никита Задоров высказался об уровне хоккея на Олимпийских играх 2026 года.

– Уровень хоккея на Олимпиаде действительно выше, чем в регулярном чемпионате НХЛ?

– Конечно. Ты смотришь на ребят, против которых играешь по четыре-пять раз в году, и видишь, насколько выше интенсивность на Олимпиаде. Люди всегда готовы лечь под шайбу, броситься лицом. В регулярке до плей-офф такого нет – все понимают, что сезон длинный, 82 матча, надо распределять силы. А здесь – одна игра, и всё. Битва насмерть.

Первые три игры сборной Канады – мне казалось, что это лучшая команда, которую я видел в жизни. Насколько они слаженно, правильно играли. Когда они поставили в одной тройке трёх «зверей», трёх Маков (Коннор Макдэвид, Маклин Селебрини, Натан Маккиннон. — Прим. «Чемпионата»), это прям невероятно круто было.

– Тогда что случилось с ними в плей-офф? Чуть не проиграли в четвертьфинале Чехии?

– Я бы не сказал, что Канада плохо сыграла. Чехи показали очень хороший хоккей. Первый гол – потеря в средней зоне, второй – большинство, третий – вшестером забили. Это не серия из семи матчей, где можно переиграть на классе. Это одна игра – как седьмой матч в НХЛ. Непредсказуемо.

Чехи исторически очень хорошо играют против Канады – и на молодёжных турнирах, и на взрослых. Для них это принципиальный соперник, они всегда выходят и бьются. Чехи молодцы, что здорово собрались.

Что касается канадцев, то, когда ты долго не можешь забить, начинается давление, становится страшно. Думаешь: а вдруг не выйдем, а вдруг залетит какая-то шальная? Но в итоге мастерство решает. Если не брать пару США – Швеция, то в четвертьфиналах фавориты выиграли.

– Какие впечатления оставили полуфиналы?

– Всё закономерно. Все ждали финал Канада – США, вот его и получили. Думаю, никто не расстроился, что так в итоге всё случилось. У финнов были небольшие шансы, когда повели 2:0. Но согласен с Микко Рантанентом, который сказал, что когда защищаешься 40 минут, то тяжело удержать счёт. Их вратарь [Юусе Сарос] был лучшим игроком своей команды на льду, дал шанс зацепиться, но нельзя удаляться в концовке, особенно такое дурацкое удаление.

У словаков так вообще шансов не было, особенно с таким большинством, которое у них было. Американцы вышли намного более заряженными, более энергичными, они прилично перебили соперника. Всё было понятно с первых минут, – приводит слова Задорова Sports.ru.