Защитник сборной США Веренски: настало время сделать свой собственный шаг ради команды

Защитник сборной США Зак Веренски высказался в преддверии финального матча олимпийского хоккейного турнира с командой Канады. Встреча состоится сегодня, 22 февраля, и начнётся в 16:10 мск.

«Настало время нам сделать свой собственный шаг ради этой команды. В прошлом году на Турнире четырёх наций нам не хватило всего одного гола, и теперь пришло время наконец-то преодолеть финишную черту. Поэтому я не хочу смотреть на все те команды и чувствовать давление.

Думаю, для нас важно просто принять предстоящий вызов и создать свои собственные воспоминания, написать нашу собственную историю», – приводит слова Веренски официальный сайт НХЛ.

На Турнире четырёх наций 2025 года канадцы обыграли американцев в финале со счётом 3:2 в овертайме.