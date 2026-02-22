«Авангард» проиграл «Амуру», пропустив три шайбы подряд

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Авангардом» и хабаровским «Амуром». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3.
На третьей минуте матча счёт открыл хоккеист «Амура» Григорий Кузьмин. В середине первого периода «Авангард» забросил две шайбы подряд и вышел вперёд — отличились Эндрю Потуральски и Джозеф Чеккони. На старте второго периода «Амур» ответил двумя шайбами за полторы минуты и вновь вышел вперёд — отличились Иван Мищенко и Олег Ли. В концовке третьего периода «Амур» забросил четвёртую шайбу — отличился Ярослав Лихачёв. За две с половиной минуты до конца Дамир Шарипзянов сократил отставание в счёте до минимума, но спастись хозяева уже не сумели.
