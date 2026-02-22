Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Авангард — Амур, результат матча 22 февраля 2026, счет 3:4, КХЛ 2025/2026

«Авангард» проиграл «Амуру», пропустив три шайбы подряд
Комментарии

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Авангардом» и хабаровским «Амуром». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 февраля 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 4
Амур
Хабаровск
0:1 Кузьмин (Мищенко, Лихачёв) – 02:46 (5x4)     1:1 Потуральски – 07:04 (5x5)     2:1 Чеккони (Потуральски, Маклауд) – 10:02 (5x5)     2:2 Мищенко (Шварёв) – 23:56 (5x5)     2:3 Ли (Лихачёв) – 25:29 (5x5)     2:4 Лихачёв – 55:33 (5x5)     3:4 Шарипзянов (Потуральски) – 57:16 (6x5)    

На третьей минуте матча счёт открыл хоккеист «Амура» Григорий Кузьмин. В середине первого периода «Авангард» забросил две шайбы подряд и вышел вперёд — отличились Эндрю Потуральски и Джозеф Чеккони. На старте второго периода «Амур» ответил двумя шайбами за полторы минуты и вновь вышел вперёд — отличились Иван Мищенко и Олег Ли. В концовке третьего периода «Амур» забросил четвёртую шайбу — отличился Ярослав Лихачёв. За две с половиной минуты до конца Дамир Шарипзянов сократил отставание в счёте до минимума, но спастись хозяева уже не сумели.

Календарь КХЛ
Турнирная таблица КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android