Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Салават Юлаев — Спартак, результат матча 22 февраля 2026, счет 3:5, КХЛ 2025/2026

Дубль Гутика принёс «Спартаку» гостевую победу над «Салаватом Юлаевым»
Комментарии

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Салаватом Юлаевым» и «Спартаком». Встреча завершилась победой красно-белых со счётом 5:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 февраля 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 5
Спартак
Москва
1:0 Сучков (Кузнецов, Ремпал) – 03:20 (5x5)     1:1 Вишневский (Кровяков, Холодилин) – 19:59 (5x4)     1:2 Ярош (Порядин, Миронов) – 27:12 (5x5)     1:3 Гутик (Порядин, Вишневский) – 38:32 (5x4)     1:4 Гутик (Вишневский, Биро) – 40:47 (5x4)     2:4 Кузнецов (Сучков, Кулик) – 53:55 (5x5)     3:4 Жаровский (Ремпал, Стюарт) – 58:09 (5x5)     3:5 Мальцев (Порядин, Пивчулин) – 59:55 (en)    

На четвёртой минуте матча счёт открыл нападающий «Салавата Юлаева» Егор Сучков, которому ассистировали Евгений Кузнецов и Шелдон Ремпал. На последней секунде первого периода «Спартаку» удалось сравнять счёт — отличился Дмитрий Вишневский. Второй период «Спартак» выиграл со счётом 2:0 — голами отметились Кристиан Ярош и Даниил Гутик. На первой минуте третьего периода Гутик оформил дубль. На 54-й минуте Кузнецов забросил вторую шайбу хозяев. За две минуты до конца третьего периода Александр Жаровский сократил отставание в счёте до минимума. На последних секундах Михаил Мальцев поразил пустые ворота и установил окончательный счёт в матче.

«Спартак» дважды в текущем сезоне обыграл «Салават Юлаев».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Календарь КХЛ
Турнирная таблица КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android