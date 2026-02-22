«Металлург» одержал волевую победу в домашнем матче с «Адмиралом»

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Металлургом» и владивостокским «Адмиралом». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 в овертайме.

На 34-й минуте «Адмирал» повёл со счётом 3:1 — голами в составе дальневосточного клуба отметились Павел Шэн, Дмитрий Завгородний и Оскар Булавчук, за «Металлург» отличился Роман Канцеров. Магнитогорскому клубу удалось сравнять счёт на 49-й минуте — голы забили Робин Пресс и Сергей Толчинский. В овертайме хозяева одержали победу благодаря заброшенной шайбе оформившего дубль Толчинского.

