«Металлург» одержал волевую победу в домашнем матче с «Адмиралом»
Поделиться
В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Металлургом» и владивостокским «Адмиралом». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 в овертайме.
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 февраля 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 3
ОТ
Адмирал
Владивосток
0:1 Шэн (Тимашов) – 10:00 (5x5) 1:1 Канцеров (Барак, Ткачёв) – 18:59 (5x4) 1:2 Завгородний (Тимашов) – 25:37 (5x4) 1:3 Булавчук (Шулак) – 33:44 (5x5) 2:3 Пресс (Ткачёв, Маклюков) – 39:43 (5x5) 3:3 Толчинский (Барак) – 48:15 (5x5) 4:3 Толчинский (Орехов, Ткачёв) – 63:34 (3x3)
На 34-й минуте «Адмирал» повёл со счётом 3:1 — голами в составе дальневосточного клуба отметились Павел Шэн, Дмитрий Завгородний и Оскар Булавчук, за «Металлург» отличился Роман Канцеров. Магнитогорскому клубу удалось сравнять счёт на 49-й минуте — голы забили Робин Пресс и Сергей Толчинский. В овертайме хозяева одержали победу благодаря заброшенной шайбе оформившего дубль Толчинского.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Комментарии
- 22 февраля 2026
-
17:29
-
17:23
-
17:21
-
17:17
-
16:58
-
16:54
-
16:49
-
16:47
-
16:15
-
15:54
-
15:42
-
15:24
-
15:08
-
14:58
-
14:38
-
14:16
-
14:06
-
13:52
-
13:42
-
13:36
-
13:10
-
12:54
-
12:36
-
12:22
-
12:02
-
11:48
-
11:30
-
11:14
-
11:00
-
11:00
-
10:46
-
10:35
-
10:30
-
10:12
-
09:56