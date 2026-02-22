Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Металлург — Адмирал, результат матча 22 февраля 2026, счёт 4:3 ОТ, КХЛ 2025/2026

«Металлург» одержал волевую победу в домашнем матче с «Адмиралом»
Комментарии

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Металлургом» и владивостокским «Адмиралом». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 в овертайме.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 февраля 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 3
ОТ
Адмирал
Владивосток
0:1 Шэн (Тимашов) – 10:00 (5x5)     1:1 Канцеров (Барак, Ткачёв) – 18:59 (5x4)     1:2 Завгородний (Тимашов) – 25:37 (5x4)     1:3 Булавчук (Шулак) – 33:44 (5x5)     2:3 Пресс (Ткачёв, Маклюков) – 39:43 (5x5)     3:3 Толчинский (Барак) – 48:15 (5x5)     4:3 Толчинский (Орехов, Ткачёв) – 63:34 (3x3)    

На 34-й минуте «Адмирал» повёл со счётом 3:1 — голами в составе дальневосточного клуба отметились Павел Шэн, Дмитрий Завгородний и Оскар Булавчук, за «Металлург» отличился Роман Канцеров. Магнитогорскому клубу удалось сравнять счёт на 49-й минуте — голы забили Робин Пресс и Сергей Толчинский. В овертайме хозяева одержали победу благодаря заброшенной шайбе оформившего дубль Толчинского.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Календарь КХЛ
Турнирная таблица КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android