«Сочи» стал вторым клубом, потерявшим шансы на выход в плей-офф текущего сезона КХЛ
«Сочи» стал вторым клубом потерявшим шансы на выход в плей-офф текущего сезона КХЛ. Это стало возможным после победы «Спартака» над «Салаватом Юлаевым» (5:3).
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 февраля 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 5
Спартак
Москва
1:0 Сучков (Кузнецов, Ремпал) – 03:20 (5x5) 1:1 Вишневский (Кровяков, Холодилин) – 19:59 (5x4) 1:2 Ярош (Порядин, Миронов) – 27:12 (5x5) 1:3 Гутик (Порядин, Вишневский) – 38:32 (5x4) 1:4 Гутик (Вишневский, Биро) – 40:47 (5x4) 2:4 Кузнецов (Сучков, Кулик) – 53:55 (5x5) 3:4 Жаровский (Ремпал, Стюарт) – 58:09 (5x5) 3:5 Мальцев (Порядин, Пивчулин) – 59:55 (en)
Ранее «Лада» стала первой командой, потерявшей шансы на выход в плей-офф Континентальной хоккейной лиги в текущем сезоне. После 56 матчей сочинская команда набрала 40 очков и уже не обгонит идущий восьмым в турнирной таблице Западной конференции «Спартак», который имеет в своём активе 66 очков после 58 игр.
Всего в регулярном чемпионате команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Действующим обладателем Кубка Гагарина является «Локомотив».
