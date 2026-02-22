«Сочи» стал вторым клубом, потерявшим шансы на выход в плей-офф текущего сезона КХЛ

«Сочи» стал вторым клубом потерявшим шансы на выход в плей-офф текущего сезона КХЛ. Это стало возможным после победы «Спартака» над «Салаватом Юлаевым» (5:3).

Ранее «Лада» стала первой командой, потерявшей шансы на выход в плей-офф Континентальной хоккейной лиги в текущем сезоне. После 56 матчей сочинская команда набрала 40 очков и уже не обгонит идущий восьмым в турнирной таблице Западной конференции «Спартак», который имеет в своём активе 66 очков после 58 игр.

Всего в регулярном чемпионате команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Действующим обладателем Кубка Гагарина является «Локомотив».