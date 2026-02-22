Скидки
Автомобилист — Шанхайские Драконы, результат матча 22 февраля 2026, счет 4:1, КХЛ 2025/2026

«Автомобилист» обыграл «Шанхайских Драконов», забросив четыре шайбы подряд
В Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Автомобилистом» и «Шанхайскими Драконами». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 февраля 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
4 : 1
Шанхайские Драконы
Шанхай
0:1 Фу (Сюсиз, Кленденинг) – 22:39 (5x4)     1:1 Спронг – 32:59 (5x5)     2:1 Мэйсек (Спронг) – 37:19 (5x5)     3:1 Денежкин (Кизимов, Трямкин) – 39:22 (4x4)     4:1 Голышев – 59:13 (en)    

На 23-й минуте матча счёт открыл форвард «драконов» Спенсер Фу с передач Нейта Сюсиза и Адама Кленденинга. Затем до конца второго периода «Автомобилист» забросил три шайбы подряд — отличились Даниэль Спронг, Брукс Мэйсек и Максим Денежкин. В концовке матча Анатолий Голышев забил гол в пустые ворота.

Это был первый матч между этими командами в текущем сезоне КХЛ. Ответная встреча пройдёт 18 марта на домашней площадке «Шанхайских Драконов».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

