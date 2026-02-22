«Барыс» забросил две шайбы за 21 секунду, но проиграл «Северстали» в овертайме
В Казахстане на стадионе «Барыс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Барысом» и череповецкой «Северсталью». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 в овертайме.
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 февраля 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
2 : 3
ОТ
Северсталь
Череповец
0:1 Аймурзин (Скоренов, Ильин) – 08:45 (5x4) 0:2 Танков (Калдис, Чефанов) – 43:40 (5x5) 1:2 Логвин (Асетов) – 52:13 (5x5) 2:2 Морелли (Симонов) – 52:34 (5x5) 2:3 Аймурзин (Ильин) – 61:05 (3x3)
На девятой минуте матча счёт открыл нападающий «Северстали» Данил Аймурзин, которому ассистировали Александр Скоренов и Михаил Ильин. На старте третьего периода Кирилл Танков удвоил преимущество гостей в счёте. В середине третьего периода «Барыс» забросил две шайбы в течение 21 секунды и сравнял счёт — отличились Всеволод Логвин и Мэйсон Морелли. В овертайме победу одержали гости — Аймурзин оформил дубль.
