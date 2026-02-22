Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Автомобилист» и ЦСКА стали участниками Кубка Гагарина — 2026

«Автомобилист» и ЦСКА стали участниками Кубка Гагарина — 2026
Комментарии

«Автомобилист» и ЦСКА стали участниками Кубка Гагарина — 2026 после победы екатеринбургского клуба над «Шанхайскими Драконами» (4:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 февраля 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
4 : 1
Шанхайские Драконы
Шанхай
0:1 Фу (Сюсиз, Кленденинг) – 22:39 (5x4)     1:1 Спронг – 32:59 (5x5)     2:1 Мэйсек (Спронг) – 37:19 (5x5)     3:1 Денежкин (Кизимов, Трямкин) – 39:22 (4x4)     4:1 Голышев – 59:13 (en)    

ЦСКА стал пятым клубом Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, оформившим путёвку в плей-офф. Ранее это сделали ярославский «Локомотив», минское «Динамо», череповецкая «Северсталь» и нижегородское «Торпедо».

«Автомобилист» — четвёртый клуб Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, гарантировавший себе участие в плей-офф. Ранее это сделали магнитогорский «Металлург», омский «Авангард» и казанский «Ак Барс».

Всего в регулярном чемпионате команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Действующим обладателем Кубка Гагарина является ярославский «Локомотив».

Материалы по теме
«Автомобилист» обыграл «Шанхайских Драконов», забросив четыре шайбы подряд
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android