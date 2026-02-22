«Автомобилист» и ЦСКА стали участниками Кубка Гагарина — 2026 после победы екатеринбургского клуба над «Шанхайскими Драконами» (4:1).

ЦСКА стал пятым клубом Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, оформившим путёвку в плей-офф. Ранее это сделали ярославский «Локомотив», минское «Динамо», череповецкая «Северсталь» и нижегородское «Торпедо».

«Автомобилист» — четвёртый клуб Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, гарантировавший себе участие в плей-офф. Ранее это сделали магнитогорский «Металлург», омский «Авангард» и казанский «Ак Барс».

Всего в регулярном чемпионате команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Действующим обладателем Кубка Гагарина является ярославский «Локомотив».