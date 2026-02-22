«Автомобилист» и ЦСКА стали участниками Кубка Гагарина — 2026
«Автомобилист» и ЦСКА стали участниками Кубка Гагарина — 2026 после победы екатеринбургского клуба над «Шанхайскими Драконами» (4:1).
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 февраля 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
4 : 1
Шанхайские Драконы
Шанхай
0:1 Фу (Сюсиз, Кленденинг) – 22:39 (5x4) 1:1 Спронг – 32:59 (5x5) 2:1 Мэйсек (Спронг) – 37:19 (5x5) 3:1 Денежкин (Кизимов, Трямкин) – 39:22 (4x4) 4:1 Голышев – 59:13 (en)
ЦСКА стал пятым клубом Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, оформившим путёвку в плей-офф. Ранее это сделали ярославский «Локомотив», минское «Динамо», череповецкая «Северсталь» и нижегородское «Торпедо».
«Автомобилист» — четвёртый клуб Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, гарантировавший себе участие в плей-офф. Ранее это сделали магнитогорский «Металлург», омский «Авангард» и казанский «Ак Барс».
Всего в регулярном чемпионате команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Действующим обладателем Кубка Гагарина является ярославский «Локомотив».
