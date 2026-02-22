Скидки
Защитник «Авангарда»: знаем, в чём проблема, но оставим эту информацию в раздевалке

Комментарии

Защитник «Авангарда» Джозеф Чеккони прокомментировал поражение в домашнем матче с хабаровским «Амуром» со счётом 3:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 февраля 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 4
Амур
Хабаровск
0:1 Кузьмин (Мищенко, Лихачёв) – 02:46 (5x4)     1:1 Потуральски – 07:04 (5x5)     2:1 Чеккони (Потуральски, Маклауд) – 10:02 (5x5)     2:2 Мищенко (Шварёв) – 23:56 (5x5)     2:3 Ли (Лихачёв) – 25:29 (5x5)     2:4 Лихачёв – 55:33 (5x5)     3:4 Шарипзянов (Потуральски, Окулов) – 57:16 (6x5)    

«Мы отошли сегодня от своей игры, действовали не так, как можем. Соперник нас переиграл, мы, разумеется, можем действовать намного лучше. Знаем, в чём проблема, но оставим эту информацию внутри раздевалки. Каждый соперник выкладывается против нас по полной программе, но понимаем, над чем нам надо работать, и уже в следующей встрече постараемся показать себя лучше», — передаёт слова Чеккони корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Авангардом» и хабаровским «Амуром». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3.

