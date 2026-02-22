Защитник «Авангарда»: знаем, в чём проблема, но оставим эту информацию в раздевалке

Защитник «Авангарда» Джозеф Чеккони прокомментировал поражение в домашнем матче с хабаровским «Амуром» со счётом 3:4.

«Мы отошли сегодня от своей игры, действовали не так, как можем. Соперник нас переиграл, мы, разумеется, можем действовать намного лучше. Знаем, в чём проблема, но оставим эту информацию внутри раздевалки. Каждый соперник выкладывается против нас по полной программе, но понимаем, над чем нам надо работать, и уже в следующей встрече постараемся показать себя лучше», — передаёт слова Чеккони корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Авангардом» и хабаровским «Амуром». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3.