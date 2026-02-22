США — Канада — 1:1: после второго периода в финале Олимпиады Кейл Макар сравнял счёт

В Милане на стадионе «Арена Санта-Джулия» в эти минуты проходит финальный матч мужского олимпийского турнира по хоккею между сборными Канады и США. После второго периода счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На шестой минуте матча счёт открыл американский нападающий Мэтт Болди, который в сольном проходе по центру зоны протащил шайбу и отправил её в угол ворот Джордана Биннингтона. Передачи на свой счёт записали Остон Мэттьюс и Куинн Хьюз.

На 39-й минуте игры счёт сравнял канадский защитник Кейл Макар с передачи Девона Тэйвза. В середине второго периода сборная Канады не реализовала большинство в формате «пять на три».

Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх проходит с 11 по 22 февраля. Впервые за последние 12 лет в соревнованиях принимают участие игроки НХЛ. Действующим олимпийским чемпионом по хоккею является сборная Финляндии, которая в 2022 году в финальном матче обыграла российскую сборную со счётом 2:1. На этом турнире финны стали бронзовыми призёрами.