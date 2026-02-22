Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

США — Канада — 1:1: после второго периода в финале Олимпиады Кейл Макар сравнял счёт

США — Канада — 1:1: после второго периода в финале Олимпиады Кейл Макар сравнял счёт
Комментарии

В Милане на стадионе «Арена Санта-Джулия» в эти минуты проходит финальный матч мужского олимпийского турнира по хоккею между сборными Канады и США. После второго периода счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Олимпийские игры 2026 (м) . Финал
22 февраля 2026, воскресенье. 16:10 МСК
Канада
3-й период
1 : 1
США
0:1 Болди (Мэттьюс, Хьюз) – 06:00     1:1 Макар (Тэйвз) – 38:16    

На шестой минуте матча счёт открыл американский нападающий Мэтт Болди, который в сольном проходе по центру зоны протащил шайбу и отправил её в угол ворот Джордана Биннингтона. Передачи на свой счёт записали Остон Мэттьюс и Куинн Хьюз.

На 39-й минуте игры счёт сравнял канадский защитник Кейл Макар с передачи Девона Тэйвза. В середине второго периода сборная Канады не реализовала большинство в формате «пять на три».

Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх проходит с 11 по 22 февраля. Впервые за последние 12 лет в соревнованиях принимают участие игроки НХЛ. Действующим олимпийским чемпионом по хоккею является сборная Финляндии, которая в 2022 году в финальном матче обыграла российскую сборную со счётом 2:1. На этом турнире финны стали бронзовыми призёрами.

Материалы по теме
Печальный конец сказки Словакии. Финляндия отомстила за матч в группе и забрала бронзу
Печальный конец сказки Словакии. Финляндия отомстила за матч в группе и забрала бронзу
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android