Американский защитник «Авангарда» высказался о своём первом голе в КХЛ

Американский защитник «Авангарда» Джозеф Чеккони высказался о своём первом голе в КХЛ. Игрок обороны поразил ворота хабаровского «Амура», в матче с которым омский клуб уступил со счётом 3:4.
«Мой гол? Когда ты доставляешь шайбу до ворот, хорошие вещи случаются. Я не до конца понял, что именно я стал автором шайбы, так как не сразу увидел, что она никого не коснулась из наших ребят. Как выяснилось, рикошет был от игрока «Амура». Возможно, у меня был слишком удивлённый вид после гола (смеётся). Но когда Шарипзянов принёс мне эту шайбу, я всё понял, приятно, что ребята за меня порадовались», — передаёт слова Чеккони корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
- 22 февраля 2026
-
18:10
-
17:58
-
17:56
-
17:48
-
17:44
-
17:29
-
17:23
-
17:21
-
17:17
-
16:58
-
16:54
-
16:49
-
16:47
-
16:15
-
15:54
-
15:42
-
15:24
-
15:08
-
14:58
-
14:38
-
14:16
-
14:06
-
13:52
-
13:42
-
13:36
-
13:10
-
12:54
-
12:36
-
12:22
-
12:02
-
11:48
-
11:30
-
11:14
-
11:00
-
11:00