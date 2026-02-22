Американский защитник «Авангарда» высказался о своём первом голе в КХЛ

Американский защитник «Авангарда» Джозеф Чеккони высказался о своём первом голе в КХЛ. Игрок обороны поразил ворота хабаровского «Амура», в матче с которым омский клуб уступил со счётом 3:4.

«Мой гол? Когда ты доставляешь шайбу до ворот, хорошие вещи случаются. Я не до конца понял, что именно я стал автором шайбы, так как не сразу увидел, что она никого не коснулась из наших ребят. Как выяснилось, рикошет был от игрока «Амура». Возможно, у меня был слишком удивлённый вид после гола (смеётся). Но когда Шарипзянов принёс мне эту шайбу, я всё понял, приятно, что ребята за меня порадовались», — передаёт слова Чеккони корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

