«Нам нужны были два очка, неважно какой ценой». Андриевский — о победе «Амура» в Омске

«Нам нужны были два очка, неважно какой ценой». Андриевский — о победе «Амура» в Омске
Главный тренер «Амура» Александр Андриевский высказался о важности победы в гостевом матче с омским «Авангардом» (4:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 февраля 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 4
Амур
Хабаровск
0:1 Кузьмин (Мищенко, Лихачёв) – 02:46 (5x4)     1:1 Потуральски – 07:04 (5x5)     2:1 Чеккони (Потуральски, Маклауд) – 10:02 (5x5)     2:2 Мищенко (Шварёв) – 23:56 (5x5)     2:3 Ли (Лихачёв) – 25:29 (5x5)     2:4 Лихачёв – 55:33 (5x5)     3:4 Шарипзянов (Потуральски, Окулов) – 57:16 (6x5)    

«Тяжёлая игра. Она была заключительной в этом выезде. Выезд получился тяжёлым в эмоциональном и физическом планах. Здорово, что дотерпели. В третьем периоде играли на морально-волевых. Ещё раз повторюсь: нам было нужно забирать два очка, неважно какой ценой. Мы этого добились. Сейчас прилетим домой, немного отдохнём и со свежими силами будет готовиться к следующим играм.

После первого периода сказали, что нужно поменять несколько нюансов. Если вы проанализируете, их заметите. Ребята нас услышали. Здорово, что во втором периоде всё-таки забили. Перевернули игру», — передаёт слова Андриевского корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

