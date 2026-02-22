«Нам нужны были два очка, неважно какой ценой». Андриевский — о победе «Амура» в Омске

Главный тренер «Амура» Александр Андриевский высказался о важности победы в гостевом матче с омским «Авангардом» (4:3).

«Тяжёлая игра. Она была заключительной в этом выезде. Выезд получился тяжёлым в эмоциональном и физическом планах. Здорово, что дотерпели. В третьем периоде играли на морально-волевых. Ещё раз повторюсь: нам было нужно забирать два очка, неважно какой ценой. Мы этого добились. Сейчас прилетим домой, немного отдохнём и со свежими силами будет готовиться к следующим играм.

После первого периода сказали, что нужно поменять несколько нюансов. Если вы проанализируете, их заметите. Ребята нас услышали. Здорово, что во втором периоде всё-таки забили. Перевернули игру», — передаёт слова Андриевского корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.