Ги Буше: «Авангард» сыграл слишком мягко. Если боишься, что прилетит — играй в пинг-понг

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал поражение в матче с хабаровским «Амуром» (3:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 февраля 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 4
Амур
Хабаровск
0:1 Кузьмин (Мищенко, Лихачёв) – 02:46 (5x4)     1:1 Потуральски – 07:04 (5x5)     2:1 Чеккони (Потуральски, Маклауд) – 10:02 (5x5)     2:2 Мищенко (Шварёв) – 23:56 (5x5)     2:3 Ли (Лихачёв) – 25:29 (5x5)     2:4 Лихачёв – 55:33 (5x5)     3:4 Шарипзянов (Потуральски, Окулов) – 57:16 (6x5)    

«Комментариев нет, поэтому сразу к вопросам, пожалуйста. Влияет ли на состояние команды интенсивный календарь? Календарь действительно очень сложный. У нас было шесть матчей за 12 дней. Был тяжёлый выезд. Но никаких оправданий нет, их не может быть. Мы слишком мягко сыграли. И, скажем, во втором периоде мы вышли именно поиграть, покататься, а не бороться и сражаться. Когда ты действуешь именно так, не получаешь того, что, возможно, заслуживал бы. Сегодня соперник заслужил победу.

Здесь вопрос не в мотивации абсолютно. Здесь вопрос, кто выходит, чтобы побороться за победу и дать себе шанс на неё. Во втором периоде мы абсолютно не так играли, как должны были. Соперник нас просто превзошёл по всем фронтам. Они были первые на шайбе. Мы недостаточно действовали в силовой манере, потому что не шли в углы бороться. Позволяли им делать с шайбой всё, что они захотят. Хоккей — силовой вид спорта: если ты не играешь в силовой манере, выходишь просто покататься и поиграть, естественно, успеха ждать не приходится. После двух периодов по силовым приемам — 22-8 в пользу соперника, с учётом того, что мы играем на домашнем льду.

Здесь причина даже не в силовых приёмах. Необходимо желание идти и бороться, быть первым на шайбе, не бояться силовых приёмов со стороны противника, попадать под силовые приемы, не иметь страха сражаться, бороться и биться. Точка. Это главное. Никакие схемы или что-то ещё здесь не помогут. Соперник нас переиграл и переработал. Если боишься, что тебе прилетит, не играй в хоккей — иди играй в настольный теннис, там тебе может и мячиком прилететь», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Авангард» проиграл «Амуру», пропустив три шайбы подряд
