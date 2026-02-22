Виктор Козлов назвал причины поражения «Салавата Юлаева» от «Спартака»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвёл итоги домашнего матча со «Спартаком» (3:5) и посетовал на большое количество удалений.
— Много удалялись, игровой ритм в таких моментах рушится. Затрачивали больше сил и эмоций, было видно, что мы выглядели тяжеловато. В таких матчах важно грамотно играть в формате «пять на пять», потому что, когда крутишь четыре звена, выглядишь более динамично.
– Очень часто удаления были не столько игровые, сколько из-за эмоций.
– В данной ситуации я согласен, нужно фокусироваться на своих действиях. Мы не можем контролировать то, что не в наших руках. Распыляемся, фокус уходит на эмоции.
– Три шайбы пропустили в меньшинстве. Что случилось?
– Они неплохо разыгрывали, бывают такие матчи. Но мы всё равно по меньшинству одни из лидеров. Такие матчи бывают, надо готовиться к следующей игре, фокус на этом матче, — цитирует Козлова пресс-служба уфимского клуба.
