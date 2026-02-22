Скидки
Виктор Козлов назвал причины поражения «Салавата Юлаева» от «Спартака»

Виктор Козлов назвал причины поражения «Салавата Юлаева» от «Спартака»
Комментарии

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвёл итоги домашнего матча со «Спартаком» (3:5) и посетовал на большое количество удалений.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 февраля 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 5
Спартак
Москва
1:0 Сучков (Кузнецов, Ремпал) – 03:20 (5x5)     1:1 Вишневский (Кровяков, Холодилин) – 19:59 (5x4)     1:2 Ярош (Порядин, Миронов) – 27:12 (5x5)     1:3 Гутик (Порядин, Вишневский) – 38:32 (5x4)     1:4 Гутик (Вишневский, Биро) – 40:47 (5x4)     2:4 Кузнецов (Сучков, Кулик) – 53:55 (5x5)     3:4 Жаровский (Ремпал, Стюарт) – 58:09 (5x5)     3:5 Мальцев (Порядин, Пивчулин) – 59:55 (en)    

— Много удалялись, игровой ритм в таких моментах рушится. Затрачивали больше сил и эмоций, было видно, что мы выглядели тяжеловато. В таких матчах важно грамотно играть в формате «пять на пять», потому что, когда крутишь четыре звена, выглядишь более динамично.

– Очень часто удаления были не столько игровые, сколько из-за эмоций.
– В данной ситуации я согласен, нужно фокусироваться на своих действиях. Мы не можем контролировать то, что не в наших руках. Распыляемся, фокус уходит на эмоции.

– Три шайбы пропустили в меньшинстве. Что случилось?
– Они неплохо разыгрывали, бывают такие матчи. Но мы всё равно по меньшинству одни из лидеров. Такие матчи бывают, надо готовиться к следующей игре, фокус на этом матче, — цитирует Козлова пресс-служба уфимского клуба.

