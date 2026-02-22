Нападающий ЦСКА Павел Карнаухов дисквалифицирован на один матч
Поделиться
Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча СКА – ЦСКА и принял решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего ЦСКА Павла Карнаухова по п.1.11.2. статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Толчок на борт), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу.
Фонбет Чемпионат КХЛ
21 февраля 2026, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Дишковский (Воробьёв, Сапего) – 10:21 (4x5) 2:0 Дишковский – 25:31 3:0 Гримальди – 49:49 (5x5)
На 56-й минуте Карнаухов жёстко толкнул Коледова на борт. В итоге защитник СКА не смог подняться со льда самостоятельно. Игроку оказали помощь и унесли на носилках. Болельщики проводили Коледова аплодисментами, а тот в ответ показал большой палец. Карнаухов за свой фол получил большой и дисциплинарный штраф до конца игры.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Материалы по теме
Комментарии
- 22 февраля 2026
-
18:10
-
17:58
-
17:56
-
17:48
-
17:44
-
17:29
-
17:23
-
17:21
-
17:17
-
16:58
-
16:54
-
16:49
-
16:47
-
16:15
-
15:54
-
15:42
-
15:24
-
15:08
-
14:58
-
14:38
-
14:16
-
14:06
-
13:52
-
13:42
-
13:36
-
13:10
-
12:54
-
12:36
-
12:22
-
12:02
-
11:48
-
11:30
-
11:14
-
11:00
-
11:00