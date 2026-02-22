Нападающий ЦСКА Павел Карнаухов дисквалифицирован на один матч

Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча СКА – ЦСКА и принял решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего ЦСКА Павла Карнаухова по п.1.11.2. статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Толчок на борт), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу.

На 56-й минуте Карнаухов жёстко толкнул Коледова на борт. В итоге защитник СКА не смог подняться со льда самостоятельно. Игроку оказали помощь и унесли на носилках. Болельщики проводили Коледова аплодисментами, а тот в ответ показал большой палец. Карнаухов за свой фол получил большой и дисциплинарный штраф до конца игры.

