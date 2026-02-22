Скидки
Нападающий ЦСКА Павел Карнаухов дисквалифицирован на один матч

Нападающий ЦСКА Павел Карнаухов дисквалифицирован на один матч
Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча СКА – ЦСКА и принял решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего ЦСКА Павла Карнаухова по п.1.11.2. статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Толчок на борт), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 февраля 2026, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Дишковский (Воробьёв, Сапего) – 10:21 (4x5)     2:0 Дишковский – 25:31     3:0 Гримальди – 49:49 (5x5)    

На 56-й минуте Карнаухов жёстко толкнул Коледова на борт. В итоге защитник СКА не смог подняться со льда самостоятельно. Игроку оказали помощь и унесли на носилках. Болельщики проводили Коледова аплодисментами, а тот в ответ показал большой палец. Карнаухов за свой фол получил большой и дисциплинарный штраф до конца игры.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

