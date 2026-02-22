Скидки
Нефтехимик — Сибирь, результат матча 22 февраля 2026, счёт 1:0, КХЛ 2025/2026

«Нефтехимик» обыграл «Сибирь» в домашнем матче с минимальным счётом
В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Нефтехимиком» и новосибирской «Сибирью». Встреча завершилась победой «Нефтехимика» со счётом 1:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 февраля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 0
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Профака (Николишин, Жафяров) – 49:29 (5x5)    

Долгое время команды не могли открыть счёт в матче. Первый и единственный гол в матче был забит на 50-й минуте — отличился защитник «Нефтехимика» Лука Профака, которому ассистировали Иван Николишин и Дамир Жафяров.

