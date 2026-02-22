«Нефтехимик» обыграл «Сибирь» в домашнем матче с минимальным счётом

В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Нефтехимиком» и новосибирской «Сибирью». Встреча завершилась победой «Нефтехимика» со счётом 1:0.

Долгое время команды не могли открыть счёт в матче. Первый и единственный гол в матче был забит на 50-й минуте — отличился защитник «Нефтехимика» Лука Профака, которому ассистировали Иван Николишин и Дамир Жафяров.