Митч Лав оценил поражение «Шанхайских Драконов» от «Автомобилиста»

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Митч Лав оценил поражение от «Автомобилиста» (1:4) в гостевом матче.

— Первый период в нашем исполнении был не очень хорошим, были моменты, в которых не были удовлетворены тем, как играли. Во втором периоде смогли исправить это, заиграть лучше, много старались, много бросали. В третьем периоде ребята пытались добавить, забросить, но шайба не шла в ворота. Соперник здорово убегал в контратаки из-за наших ошибок, пытались изменить что-то всю игру, но это не получилось. Недостаточно забиваем, шайба не доходит до ворот.

— Было ощущение, что в некоторых моментах игрокам не хватало вовлечённости.

— Не согласен, два периода команда здорово играла. Броски были, всё было, но шайба не шла в ворота.

— Отвлекал ли ваших игроков параллельный финал Олимпиады?

— Нашим ребятам это интересно, они фанаты этой игры. После окончания матча по пути в Петербург ребята посмотрят игру. Это один из важнейших матчей за долгое время, будем следить.

— Какое впечатление оставил «Автомобилист»?

— Динамичная команда, здорово играют в нападении, убегают с численным преимуществом. Если совершаешь ошибки и недостаточно структурированно сыграешь в защите, они пользуются этим. Их защитники подключаются в нападение, понятно, почему они высоко в таблице, здорово играют. Они заставляли нас удаляться, пользовались этими удалениями, находили свои шансы, — передаёт слова Лава корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.