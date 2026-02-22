Николай Заварухин высказался о победе «Автомобилиста» над «Шанхайскими Драконами»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался о победе над «Шанхайскими Драконами» (4:1).

— Много не получалось, в первом периоде с реализацией моментов: хорошие шансы, но подошли спустя рукава, несконцентрированно. Второй период — сыграла реализация моментов, про третий период после игры сказал, что так нельзя играть. Спасибо Вове Галкину, по броскам было 4-15, что ли. Много потерь, передачи в никуда, но победа есть победа.

— В середине третьего периода взяли тайм-аут. Что хотели донести до игроков?

— Потери были при выходе из зоны, просил сыграть проще. Соперник начал прессинговать, мы должны были делать хорошие контратаки, моменты были у нас. Не выводили шайбу из зоны, медленно принимали решения. Поговорили с ребятами, не сказать, что идеальное физическое состояние, но работаем над этим.

— У Да Косты первая игра после возвращения с Олимпиады. Как оцените состояние?

— Старался продуктивно действовать, были хорошие шансы в большинстве и в равных составах. Будет прибавлять от игры к игре, думаю. Будут матчи, ребята смогут сыграться. Думал видоизменить тройки перед игрой, пока решили, чтобы Стефан сыграл с Голышевым и Горбуновым.

— Можете ли сравнить «Шанхай» и прежний «Куньлунь»?

— Разные команды, разный стиль, разные главные тренеры, это основное, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.