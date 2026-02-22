Скидки
Видео «золотой» шайбы Джека Хьюза в финале Олимпиады-2026

Видео «золотой» шайбы Джека Хьюза в финале Олимпиады-2026
В Милане на стадионе «Арена Санта-Джулия» прошёл финальный матч мужского олимпийского турнира по хоккею между сборными Канады и США. Победу одержала американская сборная со счётом 2:1 в овертайме и выиграла золотые медали.

Олимпийские игры 2026 (м) . Финал
22 февраля 2026, воскресенье. 16:10 МСК
Канада
Окончен
1 : 2
ОТ
США
0:1 Болди (Мэттьюс, Хьюз) – 06:00     1:1 Макар (Тэйвз) – 38:16     1:2 Хьюз (Веренски, Хеллебайк) – 61:41    

В овертайме победную шайбу забросил нападающий сборной США Джек Хьюз. «Чемпионат» предлагает посмотреть видео «золотой» шайбы, которая принесла сборной США победу на Олимпийских играх. Сборная США впервые за 46 лет выиграла золотые олимпийские медали в хоккее.

Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko.
Источник видео

Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх прошёл с 11 по 22 февраля. Впервые за последние 12 лет в соревнованиях принимали участие игроки НХЛ. На этом турнире финны стали бронзовыми призёрами.

Сборная США обыграла Канаду и стала олимпийским чемпионом по хоккею 2026 года
