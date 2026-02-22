Сборная США впервые за 46 лет выиграла золотые олимпийские медали в хоккее

В Милане на стадионе «Арена Санта-Джулия» прошёл финальный матч мужского олимпийского турнира по хоккею между сборными Канады и США. Победу одержала американская сборная со счётом 2:1 в овертайме.

Это золото стало для американской сборной первым за последние 46 лет. В последний раз сборная США выигрывала золото Игр в 1980 году.

Овертайм проходил в формате «три на три». «Золотую» шайбу на первых минутах овертайма забросил нападающий американской сборной Джек Хьюз, сделав игроков сборной США золотыми медалистами Олимпиады. Хоккеисты сборной Канады стали обладателями серебряных медалей, бронза на счету Финляндии.