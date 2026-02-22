Коннор Макдэвид признан самым ценным игроком олимпийского хоккейного турнира 2026 года
В Милане на стадионе «Арена Санта-Джулия» прошёл финальный матч мужского олимпийского турнира по хоккею между сборными Канады и США. Победу одержала американская сборная со счётом 2:1 в овертайме и выиграла золотые медали. Самым ценным игроком турнира признан нападающий сборной Канады Коннор Макдэвид, сообщает пресс-служба ИИХФ.
Олимпийские игры 2026 (м) . Финал
22 февраля 2026, воскресенье. 16:10 МСК
Канада
Окончен
1 : 2
ОТ
США
0:1 Болди (Мэттьюс, Хьюз) – 06:00 1:1 Макар (Тэйвз) – 38:16 1:2 Хьюз (Веренски, Хеллебайк) – 61:41
Макдэвид установил рекорд по количеству очков за одну Олимпиаду среди игроков НХЛ. 29-летний канадец обошёл Саку Койву, набравшего 11 (3+8) очков в 2006 году, и Теэму Селянне, который также заработал 11 (6+5) очков в том же 2006-м.
Всего Макдэвид провёл шесть матчей на Олимпиаде, в которых отметился двумя заброшенными шайбами и 10 результативными передачами.
Комментарии
