Сушинский: американцы заслуженно выиграли финал Олимпиады — у канадцев не было команды

Чемпион мира Максим Сушинский высказался о победе сборной США в хоккейном финале Олимпийских игр. Американская сборная одолела Канаду со счётом 2:1 в овертайме и впервые с 1980 года выиграла золотые медали.

«Американцы заслуженно выиграли Олимпиаду. Я переживал за овертайм, потому что у канадцев были сильные индивидуальные игроки, но не было команды в этот раз.

У нас много таких ошибок было в сборной, когда собираются одни лидеры, которые не могут сидеть на лавке и не играть. Канадцам надо было собирать команду, а не звёзд», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.