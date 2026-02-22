Стала известна символическая сборная хоккеистов Олимпиады-2026

Пресс-служба Международной федерации хоккея огласила символическую сборную хоккеистов Олимпиады — 2026.

В неё вошли три хоккеиста сборной Канады: нападающие Коннор Макдэвид и Маклин Селебрини, а также защитник Кейл Макар.

Два хоккеиста сборной США: защитник Куинн Хьюз и вратарь Коннор Хеллебайк.

Также в символическую сборную попал нападающий сборной Словакии Юрай Слафковски.

Олимпийскими чемпионами впервые с 1980 года стали игроки сборной США, серебряными призёрами — хоккеисты сборной Канады. Бронзу турнира получила сборная Финляндии. Финальный матч завершился победой американской сборной над канадской со счётом 2:1 в овертайме.