«Заслуженно!» Селянне высказался о победе сборной США на Олимпийских играх — 2026

Легенда НХЛ бывший финский хоккеист Теэму Селянне высказался о победе сборной США на Олимпийских играх — 2026. В финальном матче американская национальная команда одолела Канаду со счётом 2:1 в овертайме и впервые с 1980 года выиграла олимпийское золото.

«Вау, какой олимпийский финал! Невероятный хоккей. Спустя 46 лет сборная США завоевала золото. Поздравляем сборную США и американскую хоккейную команду! Заслуженно!» — написал Теэму Селянне в социальной сети Х.

«Золотой» гол в овертайме забил нападающий сборной США и «Нью-Джерси Дэвилз» Джек Хьюз. Бронзу турнира получила национальная команда Финляндии.