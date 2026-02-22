Скидки
«Заслуженно!» Селянне высказался о победе сборной США на Олимпийских играх — 2026

Комментарии

Легенда НХЛ бывший финский хоккеист Теэму Селянне высказался о победе сборной США на Олимпийских играх — 2026. В финальном матче американская национальная команда одолела Канаду со счётом 2:1 в овертайме и впервые с 1980 года выиграла олимпийское золото.

Олимпийские игры 2026 (м) . Финал
22 февраля 2026, воскресенье. 16:10 МСК
Канада
Окончен
1 : 2
ОТ
США
0:1 Болди (Мэттьюс, Хьюз) – 06:00     1:1 Макар (Тэйвз) – 38:16     1:2 Хьюз (Веренски, Хеллебайк) – 61:41    

«Вау, какой олимпийский финал! Невероятный хоккей. Спустя 46 лет сборная США завоевала золото. Поздравляем сборную США и американскую хоккейную команду! Заслуженно!» — написал Теэму Селянне в социальной сети Х.

«Золотой» гол в овертайме забил нападающий сборной США и «Нью-Джерси Дэвилз» Джек Хьюз. Бронзу турнира получила национальная команда Финляндии.

Сборная США обыграла Канаду и стала олимпийским чемпионом по хоккею 2026 года
