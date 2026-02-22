Сборная США почтила память Джонни Годро после победы на Олимпиаде

Игроки сборной США по хоккею почтили память погибшего американского нападающего Джонни Годро после победы в финальном матче олимпийского турнира над сборной Канады (2:1 ОТ).

После победы игроки американской сборной выехали на лёд со свитером с фамилией Годро. Джонни Годро и его брат Мэтью погибли в аварии 30 августа 2024 года. В праздновании также участвовали дети Годро.

Фото: Getty Images

Годро выступал за «Калгари» с 2014 по 2022 год. Он был выбран клубом под общим 104-м номером на драфте Национальной хоккейной лиги 2011 года. В составе команды он провёл 602 матча, набрал 609 (210+399) очков. В июле 2022 года он подписал контракт с «Коламбусом». Всего в регулярных чемпионатах НХЛ он провёл 763 матча, набрав в них 743 (243 + 500) очка, семь раз форвард участвовал в Матче звёзд. В составе сборной США он стал бронзовым призёром чемпионата мира 2018 года.