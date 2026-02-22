Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сборная США почтила память Джонни Годро после победы на Олимпиаде

Сборная США почтила память Джонни Годро после победы на Олимпиаде
Комментарии

Игроки сборной США по хоккею почтили память погибшего американского нападающего Джонни Годро после победы в финальном матче олимпийского турнира над сборной Канады (2:1 ОТ).

После победы игроки американской сборной выехали на лёд со свитером с фамилией Годро. Джонни Годро и его брат Мэтью погибли в аварии 30 августа 2024 года. В праздновании также участвовали дети Годро.

Фото: Getty Images

Годро выступал за «Калгари» с 2014 по 2022 год. Он был выбран клубом под общим 104-м номером на драфте Национальной хоккейной лиги 2011 года. В составе команды он провёл 602 матча, набрал 609 (210+399) очков. В июле 2022 года он подписал контракт с «Коламбусом». Всего в регулярных чемпионатах НХЛ он провёл 763 матча, набрав в них 743 (243 + 500) очка, семь раз форвард участвовал в Матче звёзд. В составе сборной США он стал бронзовым призёром чемпионата мира 2018 года.

Материалы по теме
Сборная США обыграла Канаду и стала олимпийским чемпионом по хоккею 2026 года
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android