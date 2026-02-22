Скидки
Дональд Трамп поздравил сборную США с победой на Олимпийских играх — 2026
Комментарии

Президент США Дональд Трамп поздравил с победой американскую сборную на Олимпийских играх — 2026. В финальном матче американская национальная команда одолела Канаду со счётом 2:1 в овертайме и впервые с 1980 года выиграла олимпийское золото.

Олимпийские игры 2026 (м) . Финал
22 февраля 2026, воскресенье. 16:10 МСК
Канада
Окончен
1 : 2
ОТ
США
0:1 Болди (Мэттьюс, Хьюз) – 06:00     1:1 Макар (Тэйвз) – 38:16     1:2 Хьюз (Веренски, Хеллебайк) – 61:41    

«Поздравляю нашу великую сборную США по хоккею. Они выиграли золото, вау!» — написал Трамп в соцсети Х.

Отметим, Трамп планировал посетить финальный матч олимпийского турнира по хоккею, но пропустил его из-за деловых встреч в Белом доме. Директор ФБР Каш Патель присутствовал на трибунах на финальном матче со сборной Канады. Бронзу турнира получила сборная Финляндии.

