«Выдающееся зрелище!» Плющев — о победе США над Канадой в хоккейном финале Олимпиады

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил победу сборной США в финальном матче Олимпиады со сборной Канады (2:1 ОТ).

«Я таких матчей давно не видел, по крайней мере, вообще лет 20 ни на каком уровне. Так бывает. Канадцы всю игру выглядели сильнее и активнее, но в овертайме американцы свой шанс не упустили, а канадцы немножко поспешили. Было выдающееся зрелище! Игра вратарей, нападающих, защитников — всё держало в напряжении. Счёт 1:1, до конца игры вратари проявили чудеса.

Отдельный респект американскому вратарю, который всё сделал для победы своей команды. Победил тот, кто умеет терпеть и использовать свой шанс. Есть жёсткое правило, которое подтверждается из года в год, из матча в матч — не забиваешь ты, забивают тебе. Это уже аксиома. Канадцы упустили 100-процентные моменты в третьем периоде. Причём их упустили лидеры, когда просто-напросто немножко дрогнули руки, и канадцы не попадали в пустые ворота», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.