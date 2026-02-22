Коннор Хеллебайк установил рекорд по числу сейвов в финале Олимпиады с игроками НХЛ

Вратарь сборной США Коннор Хеллебайк отразил 41 из 42 бросков по воротам в финальном матче олимпийского турнира по хоккею со сборной Канады (2:1 ОТ). Это новый рекорд по количеству сейвов в финальном матче Олимпиады с участием игроков НХЛ.

Отметим, Хеллебайк стал одним из главных героев матча. Вратарь американской сборной совершил несколько потрясающих спасений в третьем периоде и позволил своей команде довести встречу до овертайма.

Овертайм проходил в формате «три на три». «Золотую» шайбу забросил Джек Хьюз и сделал игроков сборной США олимпийскими чемпионами. Хоккеисты сборной Канады стали обладателями серебряных медалей, бронза на счету Финляндии.