Коннор Хеллебайк установил рекорд по числу сейвов в финале Олимпиады с игроками НХЛ
Вратарь сборной США Коннор Хеллебайк отразил 41 из 42 бросков по воротам в финальном матче олимпийского турнира по хоккею со сборной Канады (2:1 ОТ). Это новый рекорд по количеству сейвов в финальном матче Олимпиады с участием игроков НХЛ.
Олимпийские игры 2026 (м) . Финал
22 февраля 2026, воскресенье. 16:10 МСК
Канада
Окончен
1 : 2
ОТ
США
0:1 Болди (Мэттьюс, Хьюз) – 06:00 1:1 Макар (Тэйвз) – 38:16 1:2 Хьюз (Веренски, Хеллебайк) – 61:41
Отметим, Хеллебайк стал одним из главных героев матча. Вратарь американской сборной совершил несколько потрясающих спасений в третьем периоде и позволил своей команде довести встречу до овертайма.
Овертайм проходил в формате «три на три». «Золотую» шайбу забросил Джек Хьюз и сделал игроков сборной США олимпийскими чемпионами. Хоккеисты сборной Канады стали обладателями серебряных медалей, бронза на счету Финляндии.
