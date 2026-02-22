Скидки
Видеообзор финального матча Олимпиады между сборными Канады и США по хоккею

Видеообзор финального матча Олимпиады между сборными Канады и США по хоккею
Комментарии

В Милане на стадионе «Арена Санта-Джулия» прошёл финальный матч мужского олимпийского турнира по хоккею между сборными Канады и США. Победу одержала американская сборная со счётом 2:1 в овертайме и выиграла золотые медали.

Олимпийские игры 2026 (м) . Финал
22 февраля 2026, воскресенье. 16:10 МСК
Канада
Окончен
1 : 2
ОТ
США
0:1 Болди (Мэттьюс, Хьюз) – 06:00     1:1 Макар (Тэйвз) – 38:16     1:2 Хьюз (Веренски, Хеллебайк) – 61:41    
Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko.
Источник видео

На шестой минуте матча счёт открыл американский нападающий Мэтт Болди, который в сольном проходе по центру зоны протащил шайбу и отправил её в угол ворот Джордана Биннингтона. Передачи на свой счёт записали Остон Мэттьюс и Куинн Хьюз.

На 39-й минуте игры счёт сравнял канадский защитник Кейл Макар с передачи Девона Тэйвза. «Золотую» шайбу забросил Джек Хьюз и сделал игроков сборной США олимпийскими чемпионами.

