Видеообзор финального матча Олимпиады между сборными Канады и США по хоккею

В Милане на стадионе «Арена Санта-Джулия» прошёл финальный матч мужского олимпийского турнира по хоккею между сборными Канады и США. Победу одержала американская сборная со счётом 2:1 в овертайме и выиграла золотые медали.

Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko. Источник видео

На шестой минуте матча счёт открыл американский нападающий Мэтт Болди, который в сольном проходе по центру зоны протащил шайбу и отправил её в угол ворот Джордана Биннингтона. Передачи на свой счёт записали Остон Мэттьюс и Куинн Хьюз.

На 39-й минуте игры счёт сравнял канадский защитник Кейл Макар с передачи Девона Тэйвза. «Золотую» шайбу забросил Джек Хьюз и сделал игроков сборной США олимпийскими чемпионами.