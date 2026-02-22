Даути — о финале ОИ-2026: одна из лучших игр, в которых я принимал участие

Защитник сборной Канады Дрю Даути поделился эмоциями от поражения в финальном матче олимпийского турнира со сборной США (1:2 ОТ).

«Это одна из лучших игр, которые я когда-либо видел, в которой когда-либо принимал участие. Думаю, мы сегодня были просто великолепны, особенно в последние 40 минут. Да, это было шокирующе», — цитирует Дрю Даути журналист Марк Мастерс в социальной сети Х.

Овертайм проходил в формате «три на три». «Золотую» шайбу забросил Джек Хьюз и сделал игроков сборной США олимпийскими чемпионами. Хоккеисты сборной Канады стали обладателями серебряных медалей, бронза на счету Финляндии.