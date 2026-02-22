«Всё могло качнуться в любую сторону». Джек Хьюз оценил финальный матч ОИ с Канадой
Нападающий сборной США Джек Хьюз высоко оценил игру вратаря Коннора Хеллебайка в финальном матче олимпийского турнира со сборной Канады (2:1 ОТ). Голкипер сделал 41 сейв и установил рекорд финалов Олимпиад с участием игроков НХЛ.
Олимпийские игры 2026 (м) . Финал
22 февраля 2026, воскресенье. 16:10 МСК
Канада
Окончен
1 : 2
ОТ
США
0:1 Болди (Мэттьюс, Хьюз) – 06:00 1:1 Макар (Тэйвз) – 38:16 1:2 Хьюз (Веренски, Хеллебайк) – 61:41
«Невероятный матч в исполнении Хеллебайка. Он был нашим лучшим игроком с огромным отрывом. Я до сих пор не могу в это поверить. Это невероятная игра — США с Канадой. Высочайший уровень, столько звёзд на льду. У нас отличная команда. Всё сложилось именно так, как мы хотели. Нас считали андердогами в противостоянии с Канадой, но мы их обыграли. Хотя, честно говоря, всё могло качнуться в любую сторону», — цитирует Хьюза ESPN.
