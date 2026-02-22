«США — величайшая страна в мире, она это заслужила!» М. Ткачук — о победе на Олимпиаде
Нападающий сборной США Мэттью Ткачук высказался о победе национальной команды в олимпийском хоккейном турнире в Милане. В финальном матче американская сборная обыграла Канаду со счётом 2:1 в овертайме и впервые с 1980 года выиграла золотые награды Олимпиады.
Олимпийские игры 2026 (м) . Финал
22 февраля 2026, воскресенье. 16:10 МСК
Канада
Окончен
1 : 2
ОТ
США
0:1 Болди (Мэттьюс, Хьюз) – 06:00 1:1 Макар (Тэйвз) – 38:16 1:2 Хьюз (Веренски, Хеллебайк) – 61:41
«Соединенные Штаты Америки, величайшая страна в мире, заслуживают этого, потому что мы долго стучались в дверь! Теперь у нас есть хоккей, для меня большая честь быть частью этой команды», — цитирует Ткачука TSN.
Овертайм проходил в формате «три на три». «Золотую» шайбу забросил Джек Хьюз и сделал игроков сборной США олимпийскими чемпионами. Хоккеисты сборной Канады стали обладателями серебряных медалей, бронза на счету Финляндии.
