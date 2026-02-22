«США — величайшая страна в мире, она это заслужила!» М. Ткачук — о победе на Олимпиаде

Нападающий сборной США Мэттью Ткачук высказался о победе национальной команды в олимпийском хоккейном турнире в Милане. В финальном матче американская сборная обыграла Канаду со счётом 2:1 в овертайме и впервые с 1980 года выиграла золотые награды Олимпиады.

«Соединенные Штаты Америки, величайшая страна в мире, заслуживают этого, потому что мы долго стучались в дверь! Теперь у нас есть хоккей, для меня большая честь быть частью этой команды», — цитирует Ткачука TSN.

Овертайм проходил в формате «три на три». «Золотую» шайбу забросил Джек Хьюз и сделал игроков сборной США олимпийскими чемпионами. Хоккеисты сборной Канады стали обладателями серебряных медалей, бронза на счету Финляндии.