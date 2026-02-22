Скидки
«Его дух с нами». Мэттьюс — о праздновании победы США на Олимпиаде с майкой Годро

«Его дух с нами». Мэттьюс — о праздновании победы США на Олимпиаде с майкой Годро
Комментарии

Нападающий сборной США Остон Мэттьюс высказался о решении игроков американской сборной взять с собой майку погибшего Джонни Годро на празднование победы в Олимпийских играх по хоккею. Сразу после завершения финального матча с Канадой (2:1 ОТ) игроки сборной США почтили погибшего соотечественника, а его семья и дети праздновали с командой на льду.

Олимпийские игры 2026 (м) . Финал
22 февраля 2026, воскресенье. 16:10 МСК
Канада
Окончен
1 : 2
ОТ
США
0:1 Болди (Мэттьюс, Хьюз) – 06:00     1:1 Макар (Тэйвз) – 38:16     1:2 Хьюз (Веренски, Хеллебайк) – 61:41    

«Он был у всех на уме. У нас в раздевалке лежит его майка. Многие ребята в нашей команде выросли вместе с ним, играли и были очень близки. Его дух вместе с нами. Это потрясающе», — цитирует Мэттьюса Sportsnet.

Всего в регулярных чемпионатах НХЛ Годро провёл 763 матча, набрав в них 743 (243 + 500) очка, семь раз форвард участвовал в Матче звёзд. В составе сборной США он стал бронзовым призёром чемпионата мира 2018 года.

