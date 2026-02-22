«Его дух с нами». Мэттьюс — о праздновании победы США на Олимпиаде с майкой Годро

Нападающий сборной США Остон Мэттьюс высказался о решении игроков американской сборной взять с собой майку погибшего Джонни Годро на празднование победы в Олимпийских играх по хоккею. Сразу после завершения финального матча с Канадой (2:1 ОТ) игроки сборной США почтили погибшего соотечественника, а его семья и дети праздновали с командой на льду.
«Он был у всех на уме. У нас в раздевалке лежит его майка. Многие ребята в нашей команде выросли вместе с ним, играли и были очень близки. Его дух вместе с нами. Это потрясающе», — цитирует Мэттьюса Sportsnet.
Всего в регулярных чемпионатах НХЛ Годро провёл 763 матча, набрав в них 743 (243 + 500) очка, семь раз форвард участвовал в Матче звёзд. В составе сборной США он стал бронзовым призёром чемпионата мира 2018 года.
- 22 февраля 2026
-
21:31
-
21:24
-
21:16
-
21:05
-
20:52
-
20:16
-
20:08
-
20:02
-
19:44
-
19:37
-
19:32
-
19:24
-
19:20
-
19:14
-
19:08
-
19:06
-
19:00
-
18:53
-
18:34
-
18:27
-
18:25
-
18:24
-
18:10
-
17:58
-
17:56
-
17:48
-
17:44
-
17:29
-
17:23
-
17:21
-
17:17
-
16:58
-
16:54
-
16:49
-
16:47