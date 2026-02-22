Аккаунт Белого дома в соцсети ответил картинкой с птицами на слова премьер-министра Канады
Официальный аккаунт Белого дома в соцсети Х опубликовал фотографию, на которой белоголовый орлан придавил ко льду канадского гуся. Эти птицы являются символами США и Канады. Картинка является ответом на слова премьер-министра Канады Джастина Трюдо после победы сборной Канады на Турнире четырёх наций.
Олимпийские игры 2026 (м) . Финал
22 февраля 2026, воскресенье. 16:10 МСК
Канада
Окончен
1 : 2
ОТ
США
0:1 Болди (Мэттьюс, Хьюз) – 06:00 1:1 Макар (Тэйвз) – 38:16 1:2 Хьюз (Веренски, Хеллебайк) – 61:41
«Вам не отнять нашу страну, как и не отнять нашу игру», — писал Трюдо после победы канадской сборной в финале Турнира четырёх наций со сборной США.
Фото: официальный аккаунт Белого дома в соцсети Х
Напомним, в Милане на стадионе «Арена Санта-Джулия» прошёл финальный матч мужского олимпийского турнира по хоккею между сборными Канады и США. Победу одержала американская сборная со счётом 2:1 в овертайме и выиграла золотые олимпийские медали.
