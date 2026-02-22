Скидки
Куинн Хьюз рассказал, что брат Джек мечтал забить победный гол в финале Олимпиады

Куинн Хьюз рассказал, что брат Джек мечтал забить победный гол в финале Олимпиады
Защитник сборной США Куинн Хьюз рассказал о разговоре с братом в ночь перед финалом олимпийского хоккейного турнира. Форвард Джек Хьюз забросил победную шайбу сборной США в ворота Канады в овертайме (2:1).

Олимпийские игры 2026 (м) . Финал
22 февраля 2026, воскресенье. 16:10 МСК
Канада
Окончен
1 : 2
ОТ
США
0:1 Болди (Мэттьюс, Хьюз) – 06:00     1:1 Макар (Тэйвз) – 38:16     1:2 Хьюз (Веренски, Хеллебайк) – 61:41    

«В 00:30 я подошёл к нему и спросил: «Спишь?» А он ответил: «Нет, мечтаю забить победный гол в матче».

Люди ничего не знают, что ему пришлось пройти. Вокруг полно идиотов, и никто раньше не проходил реабилитацию, понимаете? Есть журналисты, которые говорят то и это. Они не знают, каково это — перенести операцию на шесть месяцев, чувствовать себя неважно 10 месяцев, и всё это подряд. А то, что он просто выстоял, продолжал верить и идти вперёд, несмотря ни на что, – это особенный парень, особенный игрок», — цитирует Куинна Хьюза пресс-служба НХЛ.

Сборная США обыграла Канаду и стала олимпийским чемпионом по хоккею 2026 года
