Куинн Хьюз рассказал, что брат Джек мечтал забить победный гол в финале Олимпиады

Защитник сборной США Куинн Хьюз рассказал о разговоре с братом в ночь перед финалом олимпийского хоккейного турнира. Форвард Джек Хьюз забросил победную шайбу сборной США в ворота Канады в овертайме (2:1).

«В 00:30 я подошёл к нему и спросил: «Спишь?» А он ответил: «Нет, мечтаю забить победный гол в матче».

Люди ничего не знают, что ему пришлось пройти. Вокруг полно идиотов, и никто раньше не проходил реабилитацию, понимаете? Есть журналисты, которые говорят то и это. Они не знают, каково это — перенести операцию на шесть месяцев, чувствовать себя неважно 10 месяцев, и всё это подряд. А то, что он просто выстоял, продолжал верить и идти вперёд, несмотря ни на что, – это особенный парень, особенный игрок», — цитирует Куинна Хьюза пресс-служба НХЛ.