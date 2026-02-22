Куинн Хьюз рассказал, что брат Джек мечтал забить победный гол в финале Олимпиады

Защитник сборной США Куинн Хьюз рассказал о разговоре с братом в ночь перед финалом олимпийского хоккейного турнира. Форвард Джек Хьюз забросил победную шайбу сборной США в ворота Канады в овертайме (2:1).
«В 00:30 я подошёл к нему и спросил: «Спишь?» А он ответил: «Нет, мечтаю забить победный гол в матче».
Люди ничего не знают, что ему пришлось пройти. Вокруг полно идиотов, и никто раньше не проходил реабилитацию, понимаете? Есть журналисты, которые говорят то и это. Они не знают, каково это — перенести операцию на шесть месяцев, чувствовать себя неважно 10 месяцев, и всё это подряд. А то, что он просто выстоял, продолжал верить и идти вперёд, несмотря ни на что, – это особенный парень, особенный игрок», — цитирует Куинна Хьюза пресс-служба НХЛ.
- 22 февраля 2026
-
22:03
-
21:47
-
21:31
-
21:24
-
21:16
-
21:05
-
20:52
-
20:16
-
20:08
-
20:02
-
19:44
-
19:37
-
19:32
-
19:24
-
19:20
-
19:14
-
19:08
-
19:06
-
19:00
-
18:53
-
18:34
-
18:27
-
18:25
-
18:24
-
18:10
-
17:58
-
17:56
-
17:48
-
17:44
-
17:29
-
17:23
-
17:21
-
17:17
-
16:58
-
16:54