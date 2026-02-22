Джон Купер высказался о поражении Канады от США в финале Олимпийских игр по хоккею

Главный тренер сборной Канады Джон Купер заявил, что гордится своей командой после поражения от США (1:2 ОТ) в финале олимпийского хоккейного турнира в Милане. Также Купер высказался об овертайме в формате «три на три».

«Думаю, наши игроки провели безупречный матч. Я не мог бы гордиться ими больше.

Если убрать со льда четырёх игроков, хоккей перестанет быть хоккеем. Есть причина, по которой существуют овертаймы и серии буллитов, всё это транслируется по телевидению, чтобы завершить игры, поэтому это не занимает много времени. Есть причина, по которой игра «три на три» не включена в финал Кубка Стэнли или плей-офф.

Все команды знают правила заранее. Поэтому нельзя приходить сюда и говорить, что мы проигрываем, потому что проиграли в игре «три на три», это несправедливо. Мы знали правила заранее. Выиграли игру на этом турнире в формате «три на три», так что это не так. На льду по-прежнему играют мастеровитые игроки, совершающие элитные действия. И у сборной США есть много мастеровитых игроков, как и у нас. Они сделали на одно действие больше, чем мы в овертайме», — цитирует Купера пресс-служба ИИХФ.