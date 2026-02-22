«Мечта стала реальностью». Хеллебайк — о победе США на Олимпиаде по хоккею

Вратарь сборной США Коннор Хеллебайк высказался о победе над Канадой (2:1 ОТ) в финале олимпийского турнира в Милане, в котором голкипер сделал 41 сейвов.

«Мечта стала реальностью. Я обожаю эту команду. Мы получили огромное удовольствие, работали на износ, бились друг за друга. Это один из лучших и самых захватывающих турниров, в которых мне доводилось участвовать. Честно говоря, до конца всё ещё не осознал произошедшее. И кто знает, сколько продлится это ощущение? Всё кажется нереальным.

Критика моей игры? Пусть все эти критики продолжают писать. Они не разбираются во вратарском деле. Они не понимают мою игру. Знаю, на что способен. Именно такие моменты это доказывают, хотя мне и не нужно ничего доказывать», – цитирует Хеллебайка NBC Sports.