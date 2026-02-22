«Это тяжело, крайне разочаровывает». Беннетт — о поражении Канады в финале Олимпиады
Нападающий сборной Канады Сэм Беннетт высказался о поражении в финале олимийских игр по хоккею от сборной США (1:2 ОТ).
Олимпийские игры 2026 (м) . Финал
22 февраля 2026, воскресенье. 16:10 МСК
Канада
Окончен
1 : 2
ОТ
США
0:1 Болди (Мэттьюс, Хьюз) – 06:00 1:1 Макар (Тэйвз) – 38:16 1:2 Хьюз (Веренски, Хеллебайк) – 61:41
«Это тяжело, крайне разочаровывает. Ты мечтаешь о таких моментах, но сегодня всё сложилось не в нашу пользу. Но команда боролась, мы отдали всё, что могли, к сожалению, сегодня этого оказалось недостаточно. У нас было много моментов, и мы создали то, что хотели, но иногда вратари могут перехватить инициативу, и вратарь соперника отлично справился со своей задачей», — цитирует Беннетта пресс-служба ИИХФ.
Вратарь сборной США Коннор Хеллебайк отразил 41 бросок и установил рекорд финалов Олимпиады с участием игроков НХЛ.
