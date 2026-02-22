«Нам просто нужно было забить». Маккиннон о нереализованных моментах Канады в финале ОИ

Нападающий сборной Канады Натан Маккиннон высказался о поражении в хоккейном финале Олимпийских игр от сборной США (1:2 ОТ). Канадская сборная перебросала соперника со счётом 42:28.
«Сами судите, кто сегодня был лучше. Нам просто не хватило реализации, вот и всё. Мы бы с удовольствием забили с тех моментов, которые у нас были. Я сам промахнулся по пустым воротам, мне очень жаль, что я не могу это исправить.
У нас была замечательная команда. Мы определённо переломили ход игры, но мы просто… Не знаю, нам нужно было забить, а мы не забили. Игра «пять на три» подвела, а потом в последнем большинстве у нас было так много хороших моментов в зоне перед воротами. Не знаю. Мне просто показалось, что сегодня вечером нам не суждено было выиграть», — цитирует Маккиннона The Score.
