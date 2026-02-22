«Мы были очень хороши и заслуживали большего». Кросби — о поражении Канады в финале ОИ

Капитан сборной Канады Сидни Кросби высказался о поражении в финальном матче Олимпиады со сборной США (1:2 ОТ). Канадский форвард получил травму в четвертьфинальном матче с Чехией и не принимал участия в последних двух играх канадской сборной на турнире.

«Играть намного проще, чем смотреть. Думаю, все должны гордиться тем, как сыграла команда. Очевидно, мы сделали всё, кроме забитого гола. Во всех аспектах мы были лучше, были сегодня очень хороши. Думаю, мы заслуживали лучшего, к сожалению, нам не удалось одержать победу», — цитирует Кросби The Score.

На Олимпийских играх 2026 года в Италии Кросби провёл три встречи, в которых забросил две шайбы и отдал четыре результативные передачи.