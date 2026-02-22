Коннор Макдэвид высказался о поражении Канады от США в хоккейном финале Олимпиады

Нападающий сборной Канады Коннор Макдэвид высказался о поражении от США (1:2 ОТ) в хоккейном финальном матче Олимпийских игр и отметил игру американского вратаря Коннора Хеллебайка. Голкипер отразил 41 бросок и установил рекорд финальных матчей Олимпиады с участием игроков НХЛ.

«Думаю, мы провели отличный матч. Их вратарь сыграл действительно очень хорошо», — цитирует Макдэвида The Score.

Макдэвид был признан самым ценным игроком олимпийского хоккейного турнира 2026 года. Канадец установил рекорд по количеству очков за одну Олимпиаду среди игроков НХЛ. Всего Макдэвид провёл шесть матчей на Олимпиаде, в которых отметился двумя заброшенными шайбами и 10 результативными передачами.