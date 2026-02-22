Сегодня, 22 февраля, состоялись шесть матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.
Результаты матчей ВХЛ на 22 февраля 2026 года:
«Металлург» Нк — «Югра» — 2:3 ОТ;
«Сокол» — «Рубин» — 2:1 Б;
«Кристалл» — «Торос» — 6:2;
«Динамо» СПб — «Звезда» — 1:4;
«Дизель» — «Молот» — 1:4;
«Рязань-ВДВ» — «Олимпия» — 2:0.
На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 94 очка в 56 матчах. Второе место занимает «Югра» с 89 очками после 54 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (83 очка в 54 матчах).
В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.