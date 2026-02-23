Результаты матчей МХЛ на 22 февраля 2026 года

Сегодня, 22 февраля, состоялись семь матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 22 февраля 2026 года:

«Авто» — «Тюменский Легион» — 8:0;

«Белые Медведи» — МХК «Молот» — 7:1;

«Реактор» — «Ирбис» — 2:3 ОТ;

«Алмаз» — МХК «Атлант» — 2:3;

«Локо» — «Красная Машина-Юниор» — 6:1;

МХК «Динамо-Карелия» — МХК «Динамо» М — 1:4;

МХК «Спартак MAX» — МХК «Динамо» СПб — 2:7.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 90 очками после 52 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 74 очка после 52 матчей.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.