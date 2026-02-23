Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард Канады Беннетт назвал игрока из США, внёсшего решающий фактор в золото на ОИ-2026

Форвард Канады Беннетт назвал игрока из США, внёсшего решающий фактор в золото на ОИ-2026
Комментарии

Нападающий сборной Канады Сэм Беннетт отметил выдающиеся действия голкипера американской национальной команды Коннора Хеллебайка в финальном матче хоккейного турнира на Олимпийских играх в Италии. Напомним, в решающей встрече за золотые медали сборная США переиграла Канаду в овертайме со счётом 2:1.

Олимпийские игры 2026 (м) . Финал
22 февраля 2026, воскресенье. 16:10 МСК
Канада
Окончен
1 : 2
ОТ
США
0:1 Болди (Мэттьюс, Хьюз) – 06:00     1:1 Макар (Тэйвз) – 38:16     1:2 Хьюз (Веренски, Хеллебайк) – 61:41    

«Безусловно, надо отдать должное их вратарю — он сыграл превосходно. Мы создали достаточное количество шансов, однако порой бывает, что именно игра вратаря становится решающей. Сегодня он справился с задачей идеально», — приводит слова Беннетта НХЛ.

Отметим, Хеллебайк, представляющий клуб НХЛ «Виннипег Джетс», отразил в ходе матча 41 бросок и вошёл в символическую сборную турнира.

Материалы по теме
Смерть хоккея ради пшика. По-вашему, матч Канада — США был финалом мечты?
Смерть хоккея ради пшика. По-вашему, матч Канада — США был финалом мечты?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android