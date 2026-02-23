Форвард Канады Беннетт назвал игрока из США, внёсшего решающий фактор в золото на ОИ-2026

Нападающий сборной Канады Сэм Беннетт отметил выдающиеся действия голкипера американской национальной команды Коннора Хеллебайка в финальном матче хоккейного турнира на Олимпийских играх в Италии. Напомним, в решающей встрече за золотые медали сборная США переиграла Канаду в овертайме со счётом 2:1.

«Безусловно, надо отдать должное их вратарю — он сыграл превосходно. Мы создали достаточное количество шансов, однако порой бывает, что именно игра вратаря становится решающей. Сегодня он справился с задачей идеально», — приводит слова Беннетта НХЛ.

Отметим, Хеллебайк, представляющий клуб НХЛ «Виннипег Джетс», отразил в ходе матча 41 бросок и вошёл в символическую сборную турнира.