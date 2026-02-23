Форвард Канады Беннетт назвал игрока из США, внёсшего решающий фактор в золото на ОИ-2026
Нападающий сборной Канады Сэм Беннетт отметил выдающиеся действия голкипера американской национальной команды Коннора Хеллебайка в финальном матче хоккейного турнира на Олимпийских играх в Италии. Напомним, в решающей встрече за золотые медали сборная США переиграла Канаду в овертайме со счётом 2:1.
Олимпийские игры 2026 (м) . Финал
22 февраля 2026, воскресенье. 16:10 МСК
Канада
Окончен
1 : 2
ОТ
США
0:1 Болди (Мэттьюс, Хьюз) – 06:00 1:1 Макар (Тэйвз) – 38:16 1:2 Хьюз (Веренски, Хеллебайк) – 61:41
«Безусловно, надо отдать должное их вратарю — он сыграл превосходно. Мы создали достаточное количество шансов, однако порой бывает, что именно игра вратаря становится решающей. Сегодня он справился с задачей идеально», — приводит слова Беннетта НХЛ.
Отметим, Хеллебайк, представляющий клуб НХЛ «Виннипег Джетс», отразил в ходе матча 41 бросок и вошёл в символическую сборную турнира.
