Остон Мэттьюс отреагировал на победу США над Канадой в матче за золото на ОИ-2026

Остон Мэттьюс отреагировал на победу США над Канадой в матче за золото на ОИ-2026
Форвард национальной команды США Остон Мэттьюс поделился впечатлениями после финала хоккейного турнира на Олимпийских играх — 2026 в Милане, где его команда в решающем матче за золотые медали обыграла сборную Канады со счётом 2:1 в овертайме. Мэттьюс стал автором ассиста в финале.

Олимпийские игры 2026 (м) . Финал
22 февраля 2026, воскресенье. 16:10 МСК
Канада
Окончен
1 : 2
ОТ
США
0:1 Болди (Мэттьюс, Хьюз) – 06:00     1:1 Макар (Тэйвз) – 38:16     1:2 Хьюз (Веренски, Хеллебайк) – 61:41    

«Это достижение кажется особенно ценным, учитывая, как долго оно ждало своего часа. Последние десятилетия стали временем роста числа высококлассных игроков из США в НХЛ. Теперь нам выпала редкая возможность выступить на Олимпийских играх, и победа была нашей главной целью. Нам удалось добиться поставленной цели. Мы стремились завоевать золотые медали — и теперь они наши», — приводит слова Мэттьюса НХЛ.

Это золото стало для американской сборной первым за последние 46 лет. В последний раз сборная США выигрывала золото Игр в 1980 году.

Форвард Канады Беннетт назвал игрока из США, внёсшего решающий фактор в золото на ОИ-2026
