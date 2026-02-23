Остон Мэттьюс отреагировал на победу США над Канадой в матче за золото на ОИ-2026

Форвард национальной команды США Остон Мэттьюс поделился впечатлениями после финала хоккейного турнира на Олимпийских играх — 2026 в Милане, где его команда в решающем матче за золотые медали обыграла сборную Канады со счётом 2:1 в овертайме. Мэттьюс стал автором ассиста в финале.

«Это достижение кажется особенно ценным, учитывая, как долго оно ждало своего часа. Последние десятилетия стали временем роста числа высококлассных игроков из США в НХЛ. Теперь нам выпала редкая возможность выступить на Олимпийских играх, и победа была нашей главной целью. Нам удалось добиться поставленной цели. Мы стремились завоевать золотые медали — и теперь они наши», — приводит слова Мэттьюса НХЛ.

Это золото стало для американской сборной первым за последние 46 лет. В последний раз сборная США выигрывала золото Игр в 1980 году.