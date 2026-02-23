Скидки
Губерниев рассказал, как российские хоккеисты помогли сборной США выиграть золото ОИ-2026

Губерниев рассказал, как российские хоккеисты помогли сборной США выиграть золото ОИ-2026
Комментарии

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал победу сборной США по хоккею в матче с Канадой в финале Олимпиады-2026.

Олимпийские игры 2026 (м) . Финал
22 февраля 2026, воскресенье. 16:10 МСК
Канада
Окончен
1 : 2
ОТ
США
0:1 Болди (Мэттьюс, Хьюз) – 06:00     1:1 Макар (Тэйвз) – 38:16     1:2 Хьюз (Веренски, Хеллебайк) – 61:41    

«Очень упорный финал, американцы молодцы, дожали канадцев. Это очень значимая для них победа, первая за десятилетия после того, как они нас обыграли. Кто‑то скажет: «Раз в год и палка стреляет», или, может, раз в 50 лет. Но это торжество американского хоккея, где заметную роль играют русские парни, которые во многом помогли американским мастерам, конкурируя в НХЛ», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

Сборная США обыграла Канаду в овертайме со счётом 2:1. Овертайм проходил в формате «три на три». «Золотую» шайбу забросил Джек Хьюз и сделал сборную США олимпийским чемпионом. Сборная Канады стала обладателями серебряных медалей, бронза на счету Финляндии.

