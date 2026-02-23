Губерниев рассказал, как российские хоккеисты помогли сборной США выиграть золото ОИ-2026

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал победу сборной США по хоккею в матче с Канадой в финале Олимпиады-2026.

«Очень упорный финал, американцы молодцы, дожали канадцев. Это очень значимая для них победа, первая за десятилетия после того, как они нас обыграли. Кто‑то скажет: «Раз в год и палка стреляет», или, может, раз в 50 лет. Но это торжество американского хоккея, где заметную роль играют русские парни, которые во многом помогли американским мастерам, конкурируя в НХЛ», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

Сборная США обыграла Канаду в овертайме со счётом 2:1. Овертайм проходил в формате «три на три». «Золотую» шайбу забросил Джек Хьюз и сделал сборную США олимпийским чемпионом. Сборная Канады стала обладателями серебряных медалей, бронза на счету Финляндии.