Капитан сборной Канады Кросби высказался о том, что пропустил финал ОИ-2026 с США

Капитан сборной Канады Сидни Кросби высказался о том, что не смог сыграть в финале Олимпиады-2026 со сборной США (1:2 ОТ) из-за травмы.
«Вы видели эту игру, это был невероятный хоккей. Решение было непростым. В голове всегда хочется быть на льду и использовать все возможные способы помочь, но не ценой того, что действительно нужно делать. В конечном итоге речь шла о том, что лучше для нашей группы и что даёт нам наилучшие шансы на победу. И тогда становится понятно: если я не могу выйти, то я не буду ставить под угрозу команду или себя. Возможно, эта мысль была у меня в голове, но в конечном итоге именно так не принимаются решения», — приводит слова Кросби официальный сайт НХЛ.
На Олимпийских играх 2026 года в Италии Кросби провёл три встречи, в которых забросил две шайбы и отдал четыре результативные передачи.
