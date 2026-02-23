Скидки
«Он сделал это ради нас». Маккиннон — о пропуске Кросби финала ОИ-2026 с США

Комментарии

Нападающий сборной Канады Натан Маккиннон высказался о том, что капитан Канады Сидни Кросби пропустил матч с США (1:2 ОТ) в финале Олимпийских игр — 2026 из-за травмы.

Олимпийские игры 2026 (м) . Финал
22 февраля 2026, воскресенье. 16:10 МСК
Канада
Окончен
1 : 2
ОТ
США
0:1 Болди (Мэттьюс, Хьюз) – 06:00     1:1 Макар (Тэйвз) – 38:16     1:2 Хьюз (Веренски, Хеллебайк) – 61:41    

«Я узнал об этом только сегодня утром, сам бы его не стал спрашивать. Но я знаю, что он сделал это ради нас. Он понимал, что не сможет играть на полную. Он мог бы сказать, что хочет выйти на лёд, но просто сидеть на скамейке, но нам нужны были все, и он сделал это ради своей страны», — приводит слова Маккиннона официальный сайт НХЛ.

На Олимпийских играх 2026 года в Италии Кросби провёл три встречи, в которых забросил две шайбы и отдал четыре результативные передачи.

Дисквалификация Непряевой и триумф США в хоккее. Итоги последнего дня Олимпиады-2026
