Тренер сборной США высказался о победе в матче с Канадой в финале Олимпиады-2026

Главный тренер сборной США по хоккею Майк Салливан прокомментировал победу команды в финале Олимпийских игр — 2026. В решающем матче турнира сборная США обыграла Канаду в овертайме со счётом 2:1.

«Очевидно, эта игра во многом стала вдохновением для нашей страны. Не могу сказать, сколько сообщений я получил за последние день-два о совместных просмотрах в восемь утра. Думаю, с точки зрения телепросмотров в США за игрой следило очень много людей», — приводит слова Салливана New York Post.

Овертайм проходил в формате «3 на 3». «Золотую» шайбу забросил Джек Хьюз и сделал сборную США олимпийским чемпионом. Сборная Канады стала обладателями серебряных медалей, бронза на счету Финляндии.