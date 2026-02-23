Тренер сборной США высказался о победе в матче с Канадой в финале Олимпиады-2026
Главный тренер сборной США по хоккею Майк Салливан прокомментировал победу команды в финале Олимпийских игр — 2026. В решающем матче турнира сборная США обыграла Канаду в овертайме со счётом 2:1.
Олимпийские игры 2026 (м) . Финал
22 февраля 2026, воскресенье. 16:10 МСК
Канада
Окончен
1 : 2
ОТ
США
0:1 Болди (Мэттьюс, Хьюз) – 06:00 1:1 Макар (Тэйвз) – 38:16 1:2 Хьюз (Веренски, Хеллебайк) – 61:41
«Очевидно, эта игра во многом стала вдохновением для нашей страны. Не могу сказать, сколько сообщений я получил за последние день-два о совместных просмотрах в восемь утра. Думаю, с точки зрения телепросмотров в США за игрой следило очень много людей», — приводит слова Салливана New York Post.
Овертайм проходил в формате «3 на 3». «Золотую» шайбу забросил Джек Хьюз и сделал сборную США олимпийским чемпионом. Сборная Канады стала обладателями серебряных медалей, бронза на счету Финляндии.
